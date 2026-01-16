Ufficiale Pisa-Atalanta, le formazioni: ci sono Scamacca e Scuffet, in panchina Raspadori

Sono state rese note le scelte degli allenatori per il match tra Pisa e Atalanta, anticipo della 21ª giornata di Serie A. Nei padroni di casa, Alberto Gilardino conferma Scuffet titolare dopo l'ultima partita, in attacco tocca al tandem Moreo-Meister. Nella Dea, Raffaele Palladino schiera il tridente composto da De Ketelaere, Scamacca e Zalewski; in panchina Ederson e il neo acquisto Raspadori.

Di seguito le formazioni ufficiali:

PISA (3-5-2): Scuffet; Coppola, Calabresi, Canestrelli; Tourè, Tramoni, Aebischer, Marin, Angori; Moreo, Meister. Allenatore: Alberto Gilardino

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Ahanor; Musah, De Roon, Pasalic, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Scamacca. Allenatore: Raffaele Palladino