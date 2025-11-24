Pisa beffato al 95': il Sassuolo la riprende in extremis e fa 2-2 al Mapei

Pisa beffato al 95': il Sassuolo la riprende in extremis e fa 2-2 al MapeiTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 22:40Serie A
di Davide Baratto

Termina sul risultato di 2-2 il match del Mapei Stadium tra Sassuolo e Pisa, posticipo della dodicesima giornata di Serie A. Sfiora il colpo salvezza la squadra di Alberto Gilardino che viene beffata proprio nel finale: partita sbloccata da Nzola da calcio di rigore nel primo tempo, risponde Matic pochi minuti dopo; nella ripresa a dieci minuti dalla fine Meister segna un gol che sembra essere decisivo, ma allo scadere al 95esimo Thorsvedt trova la zampata del definitvo pareggio.