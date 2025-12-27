Ufficiale

Pisa-Juventus, le formazioni: out David, Spalletti con Yildiz-Openda

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 19:45Serie A
di Davide Baratto

Sono state rese note le scelte degli allenatori per il match dell'Arena Garibaldi tra Pisa e Juventus, valido per la 17ª giornata di Serie A. 

PISA (3-5-2): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Vural, Aebischer, Leris, Angori; Tramoni, Moreo. Allenatore: Alberto Gilardino
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Koopmeiners, Yilidz; Openda. Allenatore: Luciano Spalletti