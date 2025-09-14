Ufficiale

Pisa-Udinese, le formazioni: Meister sfida la coppia Davis-Bravo

di Pierpaolo Matrone

Dopo la vittoria a San Siro contro l'Inter prima della sosta l'Udinese va alla caccia del bis in trasferta contro il Pisa all'Arena Garibaldi, con Kosta Runjaic che punta sul tandem d'attacco formato da Davis e Iker Bravo, con Zaniolo inizialmente in panchina, così come Zanoli, altro acquisto degli ultimi giorni di mercato.

Dall'altra parte Alberto Gilardino conferma Meister nel ruolo di prima punta, con Tramoni e Moreo alle spalle del centravanti. Out Cuadrado, che non sarà della partita, mentre Raul Albiol partirà dalla panchina. Di seguito le formazioni ufficiali della sfida.

PISA (3-4-2-1): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Lusuardi; Tourè, Akinsanmiro, Aebischer, Angori; Moreo, Tramoni; Meister. A disposizione: Nicolas, Scuffet, Marin, Leris, Hojholt, Nzoka, Esteves, Vural, Stengs, Calabresi, Piccinini, Albiol, Denoon, Bonfanti, Lorran. Allenatore: Alberto Gilardino.

UDINESE (3-5-2): Sava; Bertola, Kristensen, Solet; Ehizibue, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Kamara; Davis, Bravo. A disposizione: Nunziante, Venuti, Goglichidze, Zarraga, Zaniolo, Palma, Buksa, Kabasele, Ekkelenkamp, Zemura, Miller, Zanoli, Modesto. Allenatore: Kosta Runjaic.