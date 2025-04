Poche occasioni, tanto equilibrio: 0-0 all’intervallo tra Torino e Verona

Termina senza reti il primo tempo tra Torino e Verona, 0-0 il punteggio fino a questo momento. Lo spettacolo fornito dalle due squadre non è certo entusiasmante, quantomeno per quanto riguarda la prima parte della gara. Ci prova un po' di più il Verona, che sfiora il gol in particolare al 36' quando Bernede in area tenta il destro a giro sfiorando il palo alla sinistra di un impietrito Milinkovic-Savic. La produzione offensiva granata, invece, si traduce in un tiro da fuori di Elmas innocuo per Montipò e in poco altro. 0-0 inevitabile, dunque, all'intervallo.