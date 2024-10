Pres. Como sull'omaggio al Napoli: "Non è marketing, mai visti tanti commenti positivi"

vedi letture

Il neo-presidente del Como, Mirwan Suwarso, ha toccato tanti temi legati alla squadra e società biancoblu nella sua intervista di oggi con La Provincia: "Sono soddisfatto? Direi di sì. La squadra ha un gioco attrattivo, diverte, abbiamo una bella immagine e la classifica non è male, anche se per quella bisogna aspettare di fare un po’ di strada. Ma va bene. Il nostro obiettivo di stagione è la salvezza, siamo in linea".

Con un appunto da migliorare senz'altro d'ora in poi: "Siamo la settima squadra per occasioni create, e la settima squadra per azioni concesse agli avversari. Vuol dire che creiamo tanto e che concediamo poco. Ora c’è da finalizzare di più sotto porta ed evitare, come succede, che le azioni degli avversari finiscano spesso in gol".

Capitolo calciomercato e le sirene per Nico Paz: "Noi siamo una società che non ha bisogno di soldi, dunque già una delle dinamiche che portano alle cessioni dei gioielli, cade. Possiamo ragionare con calma. Nel calcio never say never, ma possiamo essere sereni".

Sulla birra omaggio ai tifosi del Napoli per febbraio: "Intanto il marketing non c’entra. E’ nato tutto spontaneamente. In questi anno mai mi era capitato di leggere sui social tanti commenti positivi al Como, al suo modo di giocare. Mi è venuto spontaneo fare un gesto. Anche perché, se sei gentile con qualcuno, è più facile che quel qualcuno poi sia gentile con te. Anche una maniera per svelenire il clima negli stadi, creare un clima bello, allegro. Noi ci proviamo".