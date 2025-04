Pres. Fiorentina: "Non siamo ancora da scudetto. Vogliamo tenere Kean, ma se arriva offerta..."

vedi letture

Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso, a Firenze da domenica scorsa, ha rilasciato una lunga intervista a Sky Sport per fare il punto su tutti i temi legati al mondo viola.

L'obiettivo di questa stagione quale è?

"Far meglio dell'anno passato, come ho sempre detto. E siamo lì. Abbiamo una squadra un po' più forte di ogni squadra avuta qui, vediamo".

De Gea e Fagioli farà in modo che restino anche il prossimo anno?

"L'intenzione è quella, non voglio dire di più. Vediamo se anche loro vorranno restare, così possiamo cominciare il prossimo anno con una squadra ancora più forte".

Teme di perdere Kean vista la clausola?

"Io voglio che resti qua. Se qualcuno farà un'offerta allora valuteremo ma io cercherò di tenerlo alla Fiorentina. Ok, non siamo la prima, la seconda o la terza squadra in Italia ma quello che abbiamo lo difendiamo. Alcuni pensano di essere i re del calcio italiano e prendere chi vogliono, ma non succederà qui".

Ha mai pensato di esonerare Palladino?

"No, sono solo voci portati avanti da quelli che sanno più di me... Ma io so più di loro a chi tengo e chi mando a casa e Palladino non lo mando a casa: sarà difeso da me e spero che possa dimostrare a tutti il suo valore".

Sogna una Fiorentina in corsa per lo Scudetto?

"(ride, ndr) Speriamo, ma non lo posso dire. Sarebbe il più grande sogno, io credo che si possa fare però non siamo ancora a quel punto".