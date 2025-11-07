Prima chiamata in Nazionale per Caprile, Pisacane: "Meritava questa chance"

(ANSA) - CAGLIARI, 07 NOV - L'allenatore del Cagliari Fabio Pisacane festeggia la convocazione del portiere rossoblù Elia Caprile in nazionale: "Ha dimostrato di avere talento e personalità. Meritava questa chance. Lui sa che può crescere ancora di più, è uno di quelli che si sta caricando il gruppo sulle spalle. Ha molta autorevolezza, deve continuare a lavorare come sta facendo".

Per il tecnico sardo, Caprile "può ambire a fare grandi cose. La convocazione non lo cambierà di una virgola - commenta -: è molto attento alla cura dei dettagli, arriva per primo e va via per ultimo dal campo. La squadra è felice per lui, Elia è voluto bene da tutti. Speriamo che possa coronare la convocazione con una vittoria domani contro il Como". (ANSA).