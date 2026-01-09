Prima del Napoli l'Inter lancia una nuova partnership: accordo triennale ricco

(ANSA) - MILANO, 09 GEN - Nuovo sponsor per l'Inter. Il club nerazzurro ua infatti annunciato un accordo con il gruppo Coca-Cola, che prevede l'ingresso di Coca-Cola come official soft drink partner e di Powerade come official sports srink partner del club nerazzurro L'intesa triennale riguarda la prima squadra maschile, la formazione femminile e il progetto Inter U23 e prevede che nelle partite casalinghe i prodotti Coca-Cola e Powerade vengano messi a disposizione nei punti ristoro e nelle aree hospitality allo stadio.

"La collaborazione con l'Inter conferma l'impegno di Coca-Cola di sostenere il mondo dello sport e a promuovere valori positivi come la passione, la dedizione e il gioco di squadra", ha commentato Paola Donelli, marketing director di Coca-Cola Italia. "Collaborare con un brand di forte rilevanza come Coca-Cola ci permetterà non solo di consolidare il nostro percorso di crescita, ma anche di offrire ai nostri tifosi opportunità esclusive per arricchire ulteriormente l'esperienza nerazzurra", ha aggiunto Giorgio Ricci, chief revenue officer di Fc Internazionale Milano. (ANSA).