Pruzzo critica la Roma: "Non ho capito il mercato. E Soulé non è ancora trascinatore"

Parole durissime quelle di Roberto Pruzzo sul mercato della Roma. In un'intervista rilasciata a Il Messaggero, l'ex attaccante ha ammesso: "Ho capito poco e nulla di quello che è stato fatto. Menomale che è arrivato Koné. Spesso mi chiedono di dare un voto al mercato. Ci crede se le dico che non lo so?

Soulé? Ritengo semplicemente che non sia ancora pronto per prendere la squadra in mano. E invece, pronti, via in queste prime tre gare ho avuto la sensazione che ci sia questa volontà. Ma lui, oggi, non lo può fare. Ha colpi e talento ma non è pronto. Tra l’altro deve essere più altruista e iniziare a muoversi meglio in campo".