Rashford, il Milan fa sul serio: contatti nelle prossime ore

E' la settimana in cui verrà deciso il destino di Marcus Rashford. Secondo Tmw, i club interessati a Rashford sono Barcellona, Milan, Juventus e Borussia Dortmund. In ordine causale. Entro giovedì è atteso in sede Dwaine Maynard che, oltre a qualche possibilità in Premier League (piace a West Ham e Tottenham), presenterà alla dirigenza dei red devils quattro proposte raccolte in giro per l'Europa.

Sono tutte operazioni a titolo temporaneo, magari con diritto di riscatto. Ma in ogni caso nessuno oggi sta pensando di acquistare il giocatore a titolo definitivo. Insieme allo United, Rashford deciderà la soluzione migliore e il trasferimento in Italia è una opzione molto concreta.