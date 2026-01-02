Raspadori, accordo Atletico-Roma ma lui riflette: ha altre due offerte
L’Atlético Madrid ha comunicato a Raspadori di aver raggiunto un accordo con la Roma: il calciatore si è preso del tempo per decidere il proprio futuro. La palla è quindi tra le mani dell’ex Napoli e dei suoi agenti. Ha diverse richieste, e ora vuole essere lui a decidere la destinazione e magari voler andare a titolo definitivo e non in prestito. La formula sarà quindi un tema di riflessione per Raspadori, così come il progetto tecnico che gli verrà presentato.
Come detto in precedenza, i giallorossi hanno un accordo con l’Atlético per un prestito con obbligo di riscatto a condizioni, mentre la Lazio potrebbe prenderlo anche a titolo definitivo vista la cessione di Castellanos. Nel frattempo, dalla Turchia c’è stata una richiesta di informazioni anche da parte del Galatasaray. Lo riporta Sky Sport
Serie A Enilive 2025-2026
