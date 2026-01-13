Raspadori all'Atalanta, è fatta: fissate le visite, cifre e dettagli
Domani sarà il giorno di Giacomo Raspadori a Bergamo. L’attaccante azzurro, a pochi mesi dal trasferimento all’Atlético Madrid, è pronto a iniziare la sua nuova avventura con l’Atalanta. Prima della firma, nella giornata di domani, sosterrà le consuete visite mediche con il club nerazzurro.
La Dea ha chiuso l’operazione superando la concorrenza della Roma e del Napoli. L’accordo prevede un trasferimento a titolo definitivo per una cifra complessiva di 25 milioni di euro. Per Raspadori è pronto un contratto di quattro anni e mezzo e un ingaggio intorno ai 4 milioni di euro a stagione.
