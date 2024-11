Real Madrid, non solo Rafa Marin: spunta la clamorosa ipotesi Hermoso

Il Real Madrid prosegue la sua ricerca del difensore centrale, malgrado sia difficile pensare a un investimento importante nel mese di gennaio. Secondo quanto riportato da Marca, uno dei profili valutati sarebbe quello di Mario Hermoso, ex Atletico Madrid che adesso è in forza alla Roma. In passato lo spagnolo ha già vestito la maglia dei Blancos e non è detto che non lo faccia di nuovo, questa volta però da giocatore importante per la prima squadra e non per il Real Madrid Castilla. Al Madrid era stato accostato anche Rafa Marin del Napoli. Sarebbe stato un ritorno con lo spagnolo arrivato in estate in azzurro e col Real che vanta diritto di recompra.