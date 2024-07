Foto Reina freme: l'ex azzurro fotografato già con la maglia del Como

Pepe Reina non sta nella pelle: nonostante non sia ancora ufficialmente un nuovo giocatore del Como, è stato immortalato da un tifoso nei pressi di centro di Marbella con indosso la maglia della squadra per la quale giocherà nella prossima stagione. La firma è già arrivata e, dopo questo scatto, è possibile che il suo acquisto venga presto annunciato.

Nelle scorse settimane in chiave mercato per la squadra di Cesc Fabregas è stato fatto con insistenza anche il nome di Pau Lopez, operazione che però pare slegata a quella dell'ex portiere del Napoli e non è da escludere dunque che possano arrivare entrambi. Intanto Reina è pronto, come dimostrano le immagini catturate da un tifoso.