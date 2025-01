Repubblica - Alla Juve sospettano ci fosse il Napoli dietro il ritardo del Psg per Kolo Muani

Kolo Muani è della Juve e col Napoli domani ci sarà. Ma c'è stata tanta attesa prima dell'annuncio. Ne parla Repubblica oggi in edicola con un retroscena: "Alla Juve qualcuno ha avuto il dubbio (a quanto pare, fondato) che dietro i ritardi con cui il Psg ha risolto le questioni burocratiche per il via libera del prestito di Kolo Muani ci fosse una precisa richiesta fatta dal Napoli al ds dei francesi Campos, con i quali i rapporti sono ottimi (la facilità con cui si è chiuso l’affare Kvaratskhelia lo dimostra): dateglielo pure, ma solo dopo che avranno giocato contro di noi".