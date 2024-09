Repubblica - Esonero De Rossi, pesa una frase di Totti e il caso Dybala

Daniele De Rossi non è più l'allenatore della Roma. La Repubblica ha svelato alcuni retroscena che hanno portato all'esonero e a pesare sarebbero state anche le dichiarazioni rilasciate qualche giorno fa da Francesco Totti. Agli occhi della manager greca, la frase "Daniele è un parafulmine" l’avrebbe ispirata proprio De Rossi: è questo che ha contestato all’allenatore, prima ancora dei risultati deludenti della sua Roma.

A pesare anche la gestione dei casi Zalewski e in particolare Dybala con DDR - si legge - "che nelle scorse settimane ha presentato le dimissioni, poi respinte. La richiesta è di non far giocare il campione argentino per più di 14 partite, in modo da non far scattare il rinnovo automatico del contratto".