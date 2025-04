Retroscena Kim: l’Inter ci aveva provato, no del Bayern al prestito

Non è apparso così sicuro di sè come lo era a Napoli nemmeno nel doppio confronto di Champions League contro l'Inter, ma Kim Min-Jae rimane uno dei difensori più appetibili per la prossima stagione per tanti club europei. Il Bayern Monaco infatti potrebbe decidere di cedere il difensore sudcoreano nella prossima sessione di mercato, non mancano i club interessati ma occhio alla valutazione dei tedeschi.

Secondo quanto riferito da todofichajes.com, l'Inter aveva manifestato un certo interesse per lo stesso Kim ma solo in prestito. Prima, ma anche in questo momento, il Bayern Monaco non è così convinto della formula del trasferimento e punta su un addio a titolo definitivo davanti ad una buona offerta per il cartellino.