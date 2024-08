Retroscena Koopmeiners: Giuntoli lo voleva a Napoli già quando era all'AZ

Cristiano Giuntoli ora uomo delle trattative e deus ex machina della Juventus è riuscito a raggiungere ma che già ai tempi di Napoli rincorreva come giocatore decisivo per dare un'ulteriore svolta al progetto. Ci provò, allora, Giuntoli, la corsa la vinse l'Atalanta, quando lo prelevò dall'AZ di Alkmaar ma in primis... C'era il Milan.

Prima dell'estate del 2020 i club stavano già pianificando il futuro. In una delle sue numerose missioni di mercato, la società rossonera continua a visionare Koopmeiners e quasi si convince ad affondare il colpo. Non è certo un illustre sconosciuto: la società olandese chiede 15 milioni per far partire il proprio capitano, di lì a poco il club non affonda il colpo e prova a inserirsi proprio Giuntoli. L'olandese diventa il primo nome sul mercato, l'agente parla anche di "sondaggi di Inter e Roma" e ufficializza l'interessamento da parte del club campano. E' l'estate del 2021, sta arrivando l'Europeo, i giallorossi cercano di accelerare per il colpo, come spesso però accade l'Atalanta rompe gli indugi e forte anche di un'economia florida e virtuosa, riesce a usare argomenti convincenti. Per tutti..

Un affare da 20 milioni di euro per il capitano dell'AZ Alkmaar, il club orobico lo convince con un ruolo centrale nella Champions League da giocare alla corte di Gian Piero Gasperini. I soldi per pagarlo ci sono (ci sarebbero stati comunque) con gli obblighi di riscatto incassati da Musa Barrow, Roger Ibanez e Andreas Cornelius. Così dopo un lungo corteggiamento delle italiane, l'Atalanta si inserisce e chiude il colpo. Il tempo passa e Giuntoli non perde mai l'obiettivo di vista. Saluta Napoli, sbarca alla Juventus, i contatti con Dea ed entourage proseguono. Non molla l'osso, anche quando le richieste dei bergamaschi non scendono. 60 erano, 60 saranno. Vincono i Percassi. Vince Giuntoli. Certi amori non finiscono.