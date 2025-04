Torino, Maripan infiamma la sfida: "Con Lukaku sarà duello fisico e mentale"

Guillermo Maripan, difensore del Torino, ha parlato in una intervista rilasciata a Sky Sport del momento che stanno vivendo i granata e dell'imminente sfida contro il Napoli. Di seguito un estratto.

Avete fatto molto bene nel girone di ritorno: come state, come sta la squadra, come il Torino affronterà queste ultime cinque giornate?

"Credo che la cosa più importante sia guardare di partita in partita. Mancano 5 partite, che per noi contano molto: vogliamo solo vincere. È la cosa che conta di più".

Come state dopo la vittoria contro l’Udinese?

"Bene! Tranquilli, contenti e pronti per la prossima partita".

Che tipo di partita sarà contro il Napoli?

"È una squadra forte, sarà una gara molto difensiva quanto offensiva. Noi vogliamo vincerla".

Lukaku, Politano, Raspadori… Hanno tanti giocatori lì davanti. Ma Lukaku è quello forse più fisico: lo marcherai tu?

"Sì, Lukaku è un giocatore con caratteristiche importanti, ha giocato una grande stagione finora. È un grande attaccante. Sarà un bellissimo duello: fisico certo, ma anche mentale".

Lo scudetto passa anche da Torino: prima il Napoli, poi il Venezia in casa ma anche l’Inter. È uno stimolo in più per essere ancora più protagonisti?

"Come dicevo all’inizio, noi siamo focalizzati di partita in partita. Ma non credo che lo scudetto passerà solo per noi. Sarà una bella esperienza giocare contro squadre che lottano per il titolo, ma noi dobbiamo pensare solo a noi stessi e a come chiudere la stagione nel migliore dei modi".