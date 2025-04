Retroscena Retegui: a gennaio l’Atalanta ha rifiutato maxi offerta dall’Arabia

L'Atalanta ha ricevuto una maxi offerta a gennaio per Mateo Retegui, centravanti italiano approdato la scorsa estate per 22 milioni di euro che era finito nel mirino dell'Al Nassr, club arabo in cui milita Cristiano Ronaldo. E proprio i gialloblù avevano cercato di acquistare Retegui, mettendo sul piatto una cifra altissima che non è poi così distante da quanto speso per Jhon Duran, prelevato dall'Aston Villa.

Nonostante la proposta fosse praticamente irrinunciabile, la redazione di Tmw fa sapere che l'Atalanta ha deciso di non accettarla, rispedendola al mittente. Questo non significa che nella prossima estate non ci sarà una - possibile? - cessione, bensì Retegui era imprescindibile nella mente dei nerazzurri per continuare a navigare nella parte alta della classifica.

Poi, dopo il rifiuto da parte dell'Atalanta, ecco l'offerta dell'Al Nassr per Duran, pagato circa 80 milioni di euro. Retegui può essere una prossima plusvalenza, come già successo con Cristian Romero e altri. Se dovesse arrivare un assegno da oltre 55-60 milioni, ecco che il centravanti saluterà Bergamo nonostante un solo anno: finora ha segnato 22 gol in 29 partite, avvicinandosi al record storico di segnature di Filippo Inzaghi, nel 1996-97, che diventò capocannoniere con l'Atalanta con 24 reti, unico nella storia nerazzurra. Retegui è nel mirino della Juventus da qualche tempo, anche se sarà difficile un intervento così massivo in attacco senza una cessione importante.