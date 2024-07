Ufficiale Rinforzo in attacco per la Fiorentina: arriva Kean a titolo definitivo dalla Juventus

vedi letture

Queste le prime parole di Moise Kean rilasciate nella giornata di ieri ai canali ufficiali del club viola:

"ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Moise Kean dalla FC Juventus". Dopo visite mediche e prima parole, arriva anche l'ufficialità del passaggio dell'attaccante in maglia viola: "Moise Kean, nato a Vercelli il 28 Febbraio 2000, in carriera ha, inoltre, indossato le maglie di Hellas Verona, Everton e Paris Saint-Germain, vincendo, nel corso della sua giovane carriera, 3 Campionati Italiani, 2 Coppe Italia, una Coppa di Francia, una Supercoppa Italiana e una Supercoppa Francese. Il nuovo calciatore viola ha indossato la maglia di tutte le selezioni Nazionali, dall’Under 15 fino alla Nazionale Maggiore con la quale ha disputato 15 partite, realizzando 4 reti", conclude la nota del club viola".

Queste le prime parole di Moise Kean rilasciate nella giornata di ieri ai canali ufficiali del club viola: "È una situazione veramente bella, non vedo l'ora di cominciare domani gli allenamenti. Ho visto già i miei primi compagni di squadra, non tutti. Non vedo l'ora di iniziare con questi nuovi colori".

Perché ha scelto Firenze?

"Firenze perché è una città con tante ambizioni, come questi colori. Ciò che sto cercando in questo momento. Credo che sia perfetto per me".

Da cosa è rimasto stupito guardando il Viola Park?

"I campi sono meravigliosi, come il centro sportivo. E questo ti dà ancora più motivazione per dare di più. Tutto questo ti stimola ancora di più per andare in campo e dare il 100%".