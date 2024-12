Rinviata anche Fiorentina-Empoli di Coppa Italia? Se ne parlerà oggi in Lega

In attesa di sapere quando verranno disputati i 73 minuti più recupero mancanti di Fiorentina-Inter, rinviata ieri dopo il malore a Bove, ci si interroga anche sul prossimo impegno dei viola, mercoledì sera in Coppa Italia contro l'Empoli. La disputa o meno dell'incontro sarà oggetto della riunione straordinaria che si terrà oggi in Lega Serie A.

Oltre all'individuazione della data giusta per terminare la sfida sospesa tra Fiorentina e Inter, infatti, sarà presa in esame anche l'eventualità che venga rinviata pure la sfida di Coppa Italia di mercoledì sera e recuperata a gennaio, nei giorni della Supercoppa. Attesi aggiornamenti attorno all'ora di pranzo, secondo quanto appreso da parte di TMW, l'Empoli non si opporrebbe.