Roma, accordo con la Juve per Chiesa. Ma l'esterno prende tempo

Il destino di Federico Chiesa è lontano dalla Juventus, visto anche il nuovo tentativo (ieri incontro tra Giuntoli e l'agente Fali Ramadani) andato a vuoto per arrivare a un rinnovo di contratto che allunghi di almeno un anno la scadenza del contratto ora prevista al 2025: stando così le cose, i bianconeri si priveranno dell'esterno azzurro, che non rientra nei piani di Thiago Motta, per non perderlo a zero tra 12 mesi. In prima fila c'è la Roma, su precisa indicazione di Daniele De Rossi, che avrebbe trovato un accordo con la Juve sulla base di 20 milioni di euro. Ora la palla passa al giocatore che avrebbe chiesto tempo: preferirebbe andare in un club che giochi la Champions.

Lo scrive la redazione di Sportmediaset.