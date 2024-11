Roma, allenatore cercasi: da Sarri e Allegri a Garcia e Lampard, tutti i nomi al vaglio

Ore caldissime in casa Roma per quel che riguarda il futuro della guida tecnica della squadra giallorossa. Dopo la sconfitta di ieri contro il Bologna ed il conseguente esonero di Ivan Juric, la società giallorossa si è già messa alla ricerca del nuovo allenatore che dovrà risollevare le sorti della squadra.

La famiglia Friedkin, nello specifico Dan ed il figlio Ryan, sono in queste ore in Italia per gestire in prima persona il percorso che porterà alla nuova guida tecnica. Incontri e contatti in corso con i tanti candidati papabili, con la particolarità che riguarda la scelta della lontananza da Trigoria: i proprietari della Roma stanno infatti lavorando al tema lontano dal centro sportivo, anche per non essere al centro del ciclone mediatico di queste ore.

"Siamo rivolti verso il futuro ma ora dobbiamo recuperare calma e fare delle scelte lucide. Per quanto riguarda i Friedkin questo resta un progetto a lungo termine. I prossimi giorni verranno prese decisioni a lungo termine", ha spiegato nelle scorse ore il ds Florent Ghisolfi. Il primo nome emerso è stato quello di Roberto Mancini, ma i sondaggi spaziano e arrivano fino all'estero. Oltre ai profili disponibili di Ranieri, Sarri e Allegri, i nomi emersi sono quelli di Lampard, Rudi Garcia e soprattutto di Edin Terzic, ex allenatore del Borussia Dortmund finalista di Champions League lo scorso anno.