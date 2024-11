Roma, appena 23’ per Hummels: se le cose non cambiano, valuterà addio o ritiro anticipato

vedi letture

Il difensore tedesco è arrivato alla Roma a parametro zero dopo l'esperienza al Borussia Dortmund e una Champions League persa in finale contro il Real Madrid.

Momento non facile per Mats Hummels. Il difensore tedesco è arrivato alla Roma a parametro zero dopo l'esperienza al Borussia Dortmund e una Champions League persa in finale contro il Real Madrid. Nella capitale il centrale ha incontrato tante difficoltà e lo spazio in campo non è stato tanto. Al momento è solo una la presenza in un match in cui i capitolini sono stati travolti per 5-1 dalla Fiorentina. Al "Franchi" il calciatore ha giocato soltanto 23 minuti, poi per il resto sono arrivate soltanto panchine.

Possibile partenza a gennaio

E se la situazione non dovesse cambiare, non si potrebbe nemmeno escludere una sua partenza. Secondo quanto riporta Sky Sport De, qualora non dovesse trovare spazio, il difensore tedesco potrebbe anche chiedere la cessione a gennaio oppure chiudere anticipatamente la sua carriera.