Ufficiale

Roma, Baldanzi saluta e va al Genoa: l'annuncio

Roma, Baldanzi saluta e va al Genoa: l'annuncio
foto ANSA
© foto di ANSA
Oggi alle 20:30Serie A
di Fabio Tarantino
fonte ANSA

(ANSA) - ROMA, 23 GEN - "L'AS Roma comunica di avere trovato l'accordo con il Genoa CFC per la cessione di Tommaso Baldanzi", lo rende noto il club giallorosso. L'operazione si conclude con la formula del prestito con diritto di riscatto. Arrivato nel mercato invernale del 2024, Baldanzi ha collezionato 69 presenze e 3 gol con la maglia giallorossa. "In bocca al lupo, Tommaso!", scrive la Roma sul proprio (ANSA).