Atalanta, Elmas: "Felice di essere qui, voglio dare il mio contributo"

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Eljif Elmas, centrocampista dell'Atalanta, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la vittoria sul Bologna, a cui ha preso parte giocando 34 minuti nel secondo tempo. Di seguito le sue parole: "È una vittoria molto importante per noi, sapevamo che sarebbe stata una partita difficile sia per la bravura dell'avversario, sia perché venivamo dalle fatiche infrasettimanali. Il Bologna è una buona squadra, palleggia tantissimo e ci ha creato qualche difficoltà. Ma stasera siamo felici. Sono contento di essere arrivato all'Atalanta, sono a disposizione e spero di poter dare il mio contributo nel corso della stagione".

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