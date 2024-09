Roma, Dybala e Soulé dovranno aspettare prima di giocare insieme: il motivo

Paulo Dybala, Matias Soulé e Leandro Paredes sono tornati ieri sera dopo gli impegni con l'Argentina (ben ventisette mila cholometri percorsi in aereo per un totale di 34 ore di volo complessive, considerando anche l'andata da Roma e il ritorno nella Capitale). Come scrive il Corriere dello Sport, ci sta che tutti e tre siano tornati non solo col fuso orario sballato, ma anche con una stanchezza sulle spalle più che comprensibile.

È inevitabile quindi che De Rossi possa decidere di non schierare tutto il gruppo sudamericano insieme nella sfida di domenica contro il Genoa, in programma tra l’altro alle 12.30, quindi con meno ore a disposizione per recuperare. Ma si può rinunciare a Dybala, Soulé e Paredes? No, semmai si può considerare - ed è quello che sta facendo De Rossi - un piano per organizzare una staffetta tra i due attaccanti e a un utilizzo strategico del regista. Appare quindi difficile vedere domenica la coppia offensiva argentina giocare insieme dal primo minuto.