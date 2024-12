Roma, Dybala riflette: il pressing del Galatasaray è concreto

vedi letture

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport torna sulla situazione di Paulo Dybala, con l'argentino della Roma finito con forza nel mirino del Galatasaray. Il suo agente Carlos Novel è stato a Istanbul negli ultimi giorni, ripartendo dalla Turchia solo nelle scorse ore.

La dirigenza giallorossa dei turchi ha tutta l'intenzione di chiudere l'operazione, con lo stesso Dybala che non avrebbe chiuso alla destinazione. Per convincere la Roma, dall'1 al 15 gennaio sarà necessario pagare la clausola rescissoria per l'estero, ma l'obiettivo è quello di abbassare tale cifra con una negoziazione.