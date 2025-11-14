Roma, El Shaarawy sullo Scudetto: "Nessuno ancora domina, ci crediamo!"

Stephan El Shaarawy, attaccante della Roma, ha parlato a Sky Sport delle ambizioni dei giallorossi quest'anno. Al momento la squadra di Gasperini è prima in classifica a +2 sul Napoli: “Non c’è ancora una squadra che sta dominando totalmente il campionato, ma conosciamo i valori delle squadre come Inter e Napoli, sono tutte lì. Siamo all’inizio ma il nostro obiettivo è quello di rimanere avanti il più possibile, vedo una squadra con grandi margini di crescita.

L’obiettivo è lavorare con la massima tranquillità e serietà: il mister dà le opportunità e bisogna essere pronti a sfruttarle e cercare di essere protagonista. L’obiettivo è sempre mettersi a disposizione della squadra e fare del proprio meglio“.