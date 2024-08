Roma-Empoli, le formazioni: Dybala titolare dopo il no all'Arabia

Dopo il grande no, ecco l'esordio da titolare in questo campionato. Paulo Dybala è già il grande protagonista di Roma-Empoli, gara in programma alle 20,45 allo stadio Olimpico. Di seguito le formazioni ufficiali.

Daniele De Rossi dà fiducia alla Joya, in panchina alla prima di campionato. A farne le spese è El Shaarawy, con un tandem tutto argentino insieme a Soulé alle spalle di Dovbyk. Cristante preferito a Le Fee in mediana.

ROMA (4-3-2-1): Svilar; Celik, Ndicka, Mancini, Angeliño; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Soulé; Dovbyk. All. De Rossi.

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Walukiewicz, Ismajli, Viti; Gyasi, Henderson, Maleh, Pezzella; Fazzini, Solbakken; Colombo. All.D’Aversa.