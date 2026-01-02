Roma, Gasperini a sorpresa: "Raspadori? Chiedete in Spagna se è fatta"

(ANSA) - ROMA, 02 GEN - "Raspadori? Chiedete in Spagna se è fatta…". Replica così Gian Piero Gasperini, tecnico della Roma, a chi gli chiede se, come scrivono i media iberici, sia chiuso l'affare per l'attaccante dell'Atletico Madrid. "E poi non è che se arriva un giocatore allora cambia tutto, questa è una visione distorta", ha aggiunto. "La Roma - ha proseguito il tecnico dei giallorossi - è una squadra che ha una sua base ed è competitiva. L'obiettivo è diventare sempre più forte. Per questo non bisogna acquistare tanto per, ma chi arriva deve dare un valore aggiunto".

Gasperini ha poi analizzato la finestra invernale di mercato: "E' molto strana rispetto a quella degli altri anni, perché in questa le big si stanno scatenando, cosa che non è mai successa. Ci sono tante squadre e sono tutte vicine, così nel giro di pochi punti ci si gioca tutto: lo scudetto, la Champions o niente. Noi dobbiamo accettare la battaglia e stare attenti, guardando al nostro percorso. La realtà finanziaria la conosciamo e speriamo di poterla migliorare, ma non è solo una questione di soldi. Noi dobbiamo essere ambiziosi a prescindere". (ANSA).