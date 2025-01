Roma, Hermoso è stato un fallimento: è fatta per l'addio alla capitale

Mario Hermoso (29 anni) è ai margini del progetto tecnico della Roma e si prepara a lasciare la Capitale per iniziare una nuova avventura in questo mercato di gennaio. Va avanti da giorni sul suo conto il pressing del Bayer Leverkusen e secondo quanto si apprende da Sky Sport, le Aspirine potrebbero aver trovato nelle scorse ore l'accelerata decisiva per andare a chiudere.

Hermoso, riferisce l'emittente satellitare, è sempre più indirizzato a trasferirsi nei campioni della Bundesliga in carica, dove si troverebbe agli ordini di un suo connazionale quale il tecnico Xabi Alonso. La trattativa che porterà Hermoso a salutare la Roma dopo soli pochi mesi dal suo arrivo, è ormai alle battute finali. Hermoso era arrivato da svincolato alla fine della finestra estiva di mercato dopo cinque stagioni trascorsa nell'Atletico Madrid di Simeone. Chiuderà la sua esperienza nella capitale con appena tredici presenze, di cui sei da titolare, e una rete in Europa League contro il Braga. Per sostituirlo, il direttore sportivo Ghisolfi ha messo nel mirino due giocatori: il preferito è Mika Marmol del Las Palmas, il secondo è Marco Di Cesare del Racing Avellaneda.