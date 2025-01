Ufficiale Roma, Hermoso ha già salutato: l'annuncio del Bayer Leverkusen

Il Bayer Leverkusen ha acquistato ufficialmente Mario Hermoso dalla Roma in prestito fino al 30 giugno 2025. A renderlo noto è lo stesso club tedesco con un comunicato. Il difensore ha parlato così al sito dei campioni di Germania in carica al momento della firma: "Nel 2022-2023 ho giocato contro questa squadra. Sono state due partite molto emozionanti, in cui nessuna delle due squadre ha regalato nulla, proprio come è successo a Madrid una settimana fa. Non vedo l'ora di puntare a grandi obiettivi con il Leverkusen. Qui è tutto pronto per una stagione di successo sul campo".