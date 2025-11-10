Roma, infortunio muscolare per Dovbyk: salterà la sfida al Napoli

La Roma conquista tre punti pesantissimi contro l’Udinese e si issa in vetta alla classifica, ma deve fare i conti con un nuovo problema fisico nel reparto offensivo. Poco prima dell’intervallo, infatti, Artem Dovbyk ha avvertito un fastidio muscolare che lo ha costretto a lasciare il campo. In piena emergenza attacco, Gasperini ha inserito Baldanzi, adattandolo nel ruolo di falso nove per chiudere la gara.

Le notizie che arrivano per l'attaccante non sono buone. Come riporta Tuttomercatoweb, Dobvyk ha subito una lesione del tendine del retto femorale sinistro. Per lui sono dunque previste dalle 4 alle sei settimane di stop e salterà, dunque, il big match con il Napoli in programma domenica 30 novembre allo stadio Olimpico.