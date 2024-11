Roma, Juric traballa sempre più: il club ha già contattato il possibile sostituto, il nome

Arrivano novità in merito al possibile futuro della panchina della Roma, con la posizione di Ivan Juric che sembra sempre più traballante nonostante la conferenza stampa tenuta oggi a Trigoria e la sua conseguente presenza nella sfida di domani contro il Bologna allo Stadio Olimpico alle ore 15.

Secondo Sky Sport nelle scorse ore è andato in scena un contatto diretto fra i vertici della Roma e Roberto Mancini, reduce dal recente addio alla panchina dell'Arabia Saudita. Lo stesso Mancini per il momento non ha voluto confermare, ma la pista è calda.