Ufficiale Roma-Juventus, le formazioni: El Shaarawy dal 1', Tudor conferma Vlahovic

vedi letture

Sono ufficiali le formazioni di Roma-Juventus, posticipo della 31ª giornata di Serie A e scontro diretto vero e proprio per la zona Champions.

Claudio Ranieri sceglie Stephan El Shaarawy, e non Baldanzi, per affiancare Soulé a supporto di Dovbyk in attacco. Il tecnico capitolino conferma il modulo con la difesa a tre visto nelle ultime uscite, con Hummels tra Mancini e Ndicka in difesa.

Igor Tudor dà ancora fiducia a Vlahovic come centravanti: in panchina Kolo Muani, come pure Koopmeiners. Preferito Weah a Conceicao, con Nico Gonzalez che dovrebbe agire insieme a Yildiz a supporto del serbo ex Fiorentina, e McKennie esterno sinistro.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Celik, Koné, Cristante, Angelino; Soulé, El Shaarawy; Dovbyk. All. Ranieri.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Veiga, Kelly; Weah, Locatelli, Thuram, McKennie; Yildiz, Nico Gonzalez; Vlahovic. All. Tudor. .