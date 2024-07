Roma, l'erede di Lukaku è un tormentone: spunta l'ennesimo nome ma l'affare è complesso

La Roma è ancora alla ricerca di una punta fisica per poter sostituire Lukaku. Ne parla questa mattina La Gazzetta dello Sport, secondo la quale i giallorossi avrebbero tentato il sorpasso all'Atletico Madrid per Artem Dovbyk. Questo dopo aver valutato Jean Philippe Mateta del Crystal Palace e rilanciato a 30 milioni di euro per il colosso del Villarreal Alexander Sorloth, la cui clausola è pari a 38 milioni.

Quanto chiede il Girona per Dovbyk

Per il bomber ucraino il Granada chiede 40 milioni di euro, mentre la Roma potrebbe arrivare al limite a 35. I capitolini ci credono e i due club oggi continueranno a trattare, ma la speranza di raggiungere un accordo c'è. Sarà proprio Dovbyk il dopo-Lukaku in attacco?