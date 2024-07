Roma, l'erede di Lukaku si avvicina: ad un passo il bomber ucraino Dovbyk

La Roma ha sferrato l'attacco per regalare a De Rossi un rinforzo nel reparto avanzato, quel Dovbyk che nella scorsa stagione ha vinto il titolo di capocannoniere della Liga spagnola, superando la concorrenza dell'Atletico Madrid. Il giocatore in passato era stato accostato anche al Napoli. Ironia della sorte, andrà a sostituire Lukaku che è vicino agli azzurri. I Colchoneros, intanto, avevano l'accordo con il Girona ma non con il giocatore. La Roma è vicina al sì dell'ucraino e ora aspetta il via libera degli spagnoli. Intanto De Rossi avrà Soulé. Lo scrive Sportmediaset.