Roma, problemi al ginocchio per Dybala: out per l'Europa League, domani gli esami
La Roma dovrà fare a meno di Paulo Dybala nella sfida di Europa League in programma questa sera ad Atene. L’attaccante argentino non sarà disponibile a causa del fastidio al ginocchio accusato durante la gara contro il Milan, un problema che ha spinto lo staff giallorosso a muoversi subito con la massima cautela, come riportato dalla versione online del Corriere dello Sport.
Già nel post-partita erano emerse sensazioni di prudenza. Per questo motivo la società giallorossa ha deciso di non correre rischi: Dybala non sarà nemmeno in panchina contro il Panathinaikos e si sottoporrà a esami strumentali nella giornata di domani, che chiariranno l’entità del trauma.
