Prime critiche per Gasperini dai quotidiani: "La sua Roma comincia a non avere più idee"

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“Il sesto posto e un solo scontro diretto vinto dicono che la Roma non è più favorita per il quarto posto”. Una frenata che riapre la corsa Champions.

La sconfitta contro il Como costa cara alla Roma, che perde 2-1 e scivola al sesto posto in classifica, superata proprio dai lariani e dalla Juventus. Per la squadra di Gian Piero Gasperini è il terzo turno consecutivo senza vittorie e i quotidiani in edicola non risparmiano critiche per una prestazione giudicata deludente. Dura l’analisi de La Gazzetta dello Sport: “Alla Roma mancano le idee, tutti sono costretti a rincorrere. Non funziona più il gioco sulle fasce, che era sempre stato un punto di forza di Gasperini, e anche i cambi non incidono”. Il quotidiano sottolinea come nel finale la squadra sia crollata: “La Roma non c’era più, e ora si deve ritrovare”.

Gasperini, ora il quarto posto è in forte dubbio

Anche Il Messaggero parla di squadra passiva: “La sensazione è che oggi il Como sia più forte. Mai una ripartenza, nessuna idea, una squadra spenta come non si vedeva da tempo”. Per il Corriere dello Sport la classifica ora racconta una verità scomoda: “Il sesto posto e un solo scontro diretto vinto dicono che la Roma non è più favorita per il quarto posto”. Una frenata che riapre la corsa Champions.