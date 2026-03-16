Milan, caso Leao? Infuriato per il cambio di Allegri. E il ds Tare s'arrabbia

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Hanno fatto discutere le immagini di ieri raffiguranti Rafael Leao particolarmente arrabbiato al momento della sostituzione.

Hanno fatto discutere le immagini di ieri raffiguranti Rafael Leao particolarmente arrabbiato al momento della sostituzione. Era il 66' di Lazio-Milan, con i rossoneri sotto 1-0, quando Massimiliano Allegri ha richiamato il portoghese in panchina per far entrare Fullkrug e provare a dare un cambio di ritmo all'attacco della sua squadra, con Leao autore di una prestazione abbastanza opaca. Il numero 10 del Milan come detto non ha preso bene la sostituzione, discutendo animatamente prima con Mike Maignan e poi con lo stesso Allegri all'uscita dal campo. In quell'occasione, Leao ha detto al tecnico livornese: "Ma tienimi dentro altri 20 minuti no? Lasciami dentro…", il labiale di Leao letto da SportMediaset prima di prendere il giubbotto e accomodarsi molto poco serenamente in panchina.

Caso Leao: la rabbia del ds Tare

Una scenetta che ha fatto irrigidire molti tifosi, ma pure il direttore sportivo Igli Tare, seduto in tribuna ad assistere al match: "Ma guarda che fa. Ma guarda che roba fa…", le parole pronunciate sul momento dal dirigente albanese e riportate dall'emittente. Nel post partita poi lo stesso Allegri ha scelto di minimizzare l'accaduto gettando acqua sul fuoco: "In alcune situazioni poteva essere servito meglio ed era arrabbiato, ma sono cose naturali quando la posta in palio è alta".