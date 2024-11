Roma, Ranieni è a un passo: dovrebbe esserci lui in panchina contro il Napoli

Dopo un casting lunghissimo e tanti rifiuti, che hanno ritardato la decisione, i Friedkin sono orientati a offrirgli la panchina fino a giugno

Domani mattina alle 11 la Roma riprenderà ad allenarsi. I giocatori sono stati convocati a Trigoria, possibile che ci sia un po' di palestra e una sgambata sul campo con la direzione (probabilmente) del tecnico della Primavera Falsini a meno che Claudio Ranieri non sia già operativo. È vero che il gruppo è ridotto perché i giocatori in nazionale sono tanti , ma è altrettanto vero che ci sono i tre capitani (Pellegrini, Mancini e Cristante), due leader come Svilar e Dybala e un senatore come El Shaarawy, tanto per fare un esempio.

Dopo un casting lunghissimo e tanti rifiuti, che hanno ritardato la decisione, i Friedkin sono orientati a offrirgli la panchina fino a giugno, con la prospettiva di un futuro da direttore tecnico, sottolinea il Corriere dello Sport di oggi. I soldi? Non saranno un problema. Non in questa trattativa-lampo. Ranier dovrebbe ripartire alle 18.20 dall’aeroporto Luton per essere a Trigoria domani alla ripresa degli allenamenti. Dopo la sosta i giallorossi sfideranno il Napoli al Maradonal