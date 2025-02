Roma, Ranieri: "Affrontare il Como è come andare dal dentista senza anestesia"

vedi letture

Claudio Ranieri, allenatore della Roma, ha parlato in conferenza stampa della prossima partita contro il Como: "Intanto godiamoci questo Dovbyk e poi pensiamo al suo futuro. Sta recuperando e da domani sarà a mia disposizione. Siamo tutti sotto esame. Non solo Dovbyk".

Nella scelta finale dell'allenatore, il suo parere è quello che conta di più? Lei deciderà o farà solo da consigliere?

"Mi hanno preso anche con questa mansione ma sarà il presidente a dire questo o quello. Il mio compito è dare un ampio ventaglio di persone che possono guidare la Roma. Questo è quello che io farò. I ragazzi si stanno impegnando e sanno che siamo tutti sotto esame. Per cui loro si devono impegnare. Hanno sofferto molto l'inizio del campionato ma stanno raccogliendo ora quello che è nelle loro disponibilità. Ogni settimana voi potete dire un nome diverso sul prossimo allenatore, così siamo tutti contenti".

Cosa ne pensa del Como di oggi, rispetto al Como dell'andata? Fabregas sarebbe pronto per allenare la Roma secondo lei?

"Non so se sarebbe pronto Fabregas per la Roma, ma questo ragazzo arriverà al top tra 3-4 anni. Il Como è una squadra destinata a salire tanto, come il Parma di diverso tempo fa. Affrontare il Como è andare dal dentista senza anestesia. Partita difficilissima. Dovremmo essere super attenti e super preparati. Perchè sono super bravi".