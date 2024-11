Roma, Ranieri ammette: “Non ero contento della partita di Napoli. Non mi piace difendere…”

Claudio Ranieri, tecnico della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della sfida di Europa League pareggiata 2-2 contro il Tottenham: "I ragazzi hanno fatto una gran partita, non ero contento di quella disputata col Napoli. A me non piace difendere, volevamo ribattere colpo su colpo. Oggi sono stato ben chiaro, non voglio una squadra che si rinchiude ma che attacca. I tifosi amano di più una squadra che tenta di vincere, poi ci può riuscire o meno. Mi sono spiegato bene e loro hanno risposto alla grande, gli ho detto che il risultato è importante ma fino a un certo punto e che non potevamo essersi dimenticati di saper giocare bene a calcio".

Hummels ha chiuso da campione dopo l'errore?

"Sono quegli episodi che solo il VAR riesce a vedere, ma questa è gente con esperienza incredibile. Ha dato tranquillità e sicurezza, pur non essendo al massimo della forma. Sono convinto che potrà fare non bene, ma benissimo e che i tifosi saranno contentissimi di poter ammirare quel campione visto in Germania".

Siete disposti a prendere più rischi?

"Questo è quello che avevo chiesto, logico che hanno dei velocisti incredibili. Ho fatto i complimenti a Postecoglu perché mi piace questo spirito, siamo stati bravi a metterli in difficoltà".

La strada è quella giusta per togliersi la negatività?

"Non credo che una rondine possa fare primavera, dobbiamo lavorare duramente: solo così possiamo fare buone partite".

Come sta Dybala?

"Dybala negli ultimi venti giorni si è allenato così poco che un tempo è sufficiente. Non mi sentivo di rischiarlo, ha fatto bene nel primo tempo: il portiere gli ha fatto una parata miracolosa".

Questa partita può essere la campana di Sant'Antonio che suona come ha detto ieri?

"Speriamo". (ride ndr)