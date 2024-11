Roma, Ranieri concede due giorni liberi alla squadra: fissata la ripresa in vista di Napoli

La Roma è tornata ad allenarsi questa mattina in vista della sfida contro il Napoli, in programma domenica 24 novembre alle ore 18:00. Ad assistere alla seduta c'è stato un ospite speciale come Damiano Tommasi, campione d'Italia con la Roma nella stagione 2000/2001 e attuale sindaco di Verona.

Claudio Ranieri, dopo la sessione odierna in quel di Trigoria, ha concesso due giorni liberi alla squadra, che riprenderà martedì gli allenamenti in vista della trasferta del Maradona contro la squadra di Antonio Conte.