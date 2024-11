Roma, Ranieri recupera due pedine e Saelemaekers torna in campo: le ultime in vista di Napoli

Torna ad allenarsi a Trigoria la Roma di Claudio Ranieri, dopo i due giorni di riposo concessi dal neo allenatore giallorosso. Le buone notizie per il tecnico arrivano da Niccolò Pisilli, che è stato impegnato con la Nazionale di Luciano Spalletti, e Tommaso Baldanzi, tornato acciaccato dagli impegni con l'Under 21. Entrambi i giocatori si sono allenati con il resto del gruppo e saranno dunque a disposizione alla ripresa contro il Napoli.

In campo per l'allenamento anche Lorenzo Pellegrini, Bryan Cristante, Gianluca Mancini, Matias Soulé ed Enzo Le Fée. con Ranieri che non ha comunque ancora tutta la squadra al completo, visto che gli ultimi giocatori impegnati con le rispettive Nazionali torneranno nelle prossime 48 ore. Buone notizie da Alexis Saelemaekers, che ha lavorato in campo con il pallone, come reso noto dal club capitolino con un video su X.