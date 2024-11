Video Roma, Ranieri sbarca a Fiumicino: bagno di folla e cori dei tifosi per lui

Claudio Ranieri è sbarcato a Roma. Il prossimo allenatore giallorosso, dopo il viaggio a Londra per incontrare Dan e Ryan Friedkin, ha trovato tutti gli accordi del caso per raccogliere l'eredità di Ivan Juric e di Daniele De Rossi e per cercare di risollevare le sorti della squadra.

Ad attenderlo all'aeroporto di Fiumicino circa 300 tifosi che lo hanno salutato con cori e applausi. "Uno di noi, Ranieri uno di noi, uno di noi…", questo uno dei tanti cori urlati verso un sorridente ed emozionato allenatore che è stato scortato all'esterno dello scalo capitolino dalle forze dell'ordine. Nessuna parola per lui, che domani pomeriggio dirigerà il primo allenamento della sua nuova squadra a Trigoria. Di seguito le immagini.