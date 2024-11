Roma, Ranieri sorride: può esserci un rientro importante col Napoli

Ormai da quasi due mesi in casa Roma manca all’appello Alexis Saelemaekers, infortunatosi nel corso della partita di settembre contro il Genoa. L'ex Bologna, però, potrebbe essere l’uomo in più da dopo la sosta. L'ex Milan ha ripreso a correre in campo ed è ormai vicinissimo al rientro. Sfrutterà la sosta per lavorare al meglio, proverà poi a riaggregarsi al gruppo proseguendo il lavoro di riatletizzazione. Ma il suo rientro non appare così lontano. Potrebbe farcela già col Napoli con l'arrivo di Ranieri in panchina per cui il belga sarà una pedina preziosa.